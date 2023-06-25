蒙古沙漠地區台灣旅行團團員騎著駱駝在沙漠上奔走。（金禾國際旅行社提供）

哈薩克族將所飼養的老鷹供遊客照相。（金禾國際旅行社提供）

在沙漠中騎著雙峰駱駝奔跑在沙漠中。（金禾國際旅行社提供）

座落在嘉義的「松田崗蒙古渡假村」是蒙古國政府認可的在台文化推廣園區。（松田崗蒙古渡假村提供）

隨著旅遊開放，「蒙古國」也成為旅遊新興市場，專營蒙古國旅遊的「金禾國際旅行社」董事長洪厚民表示，蒙古國有廣闊的草原，草原上幾萬隻的牛羊，宛若電影場景，可以騎著駱駝奔馳在沙漠，住在蒙古包，半夜看著星河，這些都是有別於台灣旅遊風光的體驗，也因此在旅遊開放後，就受到旅人青睞。

洪厚民分享，蒙古國最適合旅遊的日期是以7、8月，氣候宜人，平均溫度25度左右，但他個人最愛5、6月或是9、10月，氣候稍待有一點寒冷季節，感覺舒爽，也能避開7、8月旅遊旺季，雖然自身經營旅行社，但他認為避開旺季，旅遊品質更好，而現在蒙古國的團費價格帶，6天的行程大概5萬9000元起；8天約8萬5000起，若加上貝加爾湖射箭行程費用約14萬元起。

除了經營海外蒙古國旅遊，喜愛蒙古文化的洪厚民也引進蒙古文化，打造在台唯一蒙古度假村，他表示，「松田崗蒙古渡假村」是蒙古國政府認可的在台文化推廣園區，過去，台灣人對蒙古國比較不了解，蒙古國政府為了讓台灣人了解蒙古國，參與設立松田崗蒙古渡假村。

渡假村裡的蒙古包桌椅床全部由蒙古海運，蒙古渡假村裡面有32頂蒙古包， 18間小木屋供客人住宿，度假村內有全台最大的蒙古烤肉餐廳可容納400至500人，西餐廳容納100人，還有桌菜餐廳可以容納500人，烤肉區容納600人，另有戲水池，珍禽動物區，許願池，射箭場，蒙古公園，蒙古商品購物區，穿著蒙古服拍攝區，透過度假村體驗，讓台灣更認識蒙古文化，進而吸引旅人到訪。