民眾黨主席、2024總統參選人柯文哲近日接受媒體人廖筱君專訪，不只怒批重啟服貿事件是假新聞，還在訪談過程中公開酸總統蔡英文政大升等公文封存30年，讓旅美學者林環牆大讚柯對此事的態度，更希望國民黨2024總統參選人侯友宜也一同表態。

柯文哲近日接受廖筱君專訪，訪談影片昨（24）日公開後引起各界關注，其中一段兩人針對疫苗一事進行討論，柯首先以台灣周邊國家為例，日本是又買又代工又研發，韓國是又買又代工但不敢做，只有台灣是不買不代工要自己做，但國際事實卻是各種較知名的疫苗，AZ是英國、BNT是德國加美國、莫德納是美國、sputnik v是俄國，國藥與科興是大陸，幾乎都是聯合國常任理事國，「台灣就算過了，也不會拿到FDA」。

廖筱君提到，台灣的疫苗送到世界衛生大會，在團結疫苗中排隊，其中有很多政治因素讓我方無法進到審核行列；對此，柯文哲承認廖說得沒錯，但也強調這就是政治現實，必須要面對，「務實是一個很重要的文化」。

「我一個人講不算，我講了、郭台銘講了、慈濟的執行長講了、林伯豐也講了，那就不要再懷疑！」柯文哲怒批衛福部前部長陳時中「害命謀財」，有無擋BNT，大家都心裡有數，否則只要把買疫苗的合約全部公開就好，「我也做過官，簽約前要保密我知道，簽約以後不需要了」。

柯文哲更酸，蔡英文的論文也一樣，只要給大家看就可以解決，「為什麼在政大升等的公文要封存30年？你要去查柯文哲在台大升等，要不要拿出來公告，我說你要看就去看，我哪會怕，還要台大醫院把我升等資料封存30年嗎？我問你有需要嗎？」讓廖筱君當場只能反問「這是導致你要選總統的很大原因嗎？」

林環牆今日在臉書表示，柯文哲是唯一敢談蔡英文論文門醜聞的總統參選人，他除了大讚並給予鼓勵外，更點名侯友宜也對此案表態，「如果對蔡英文論文門醜聞這麼重大的違法亂紀，侯友宜不關心、也不敢談，那麼國民黨的支持者應該會很失望」。