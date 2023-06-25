高市議長康裕成在臉書上發文指稱「市府首長隊」竟派4名消防猛男當槍手，賽前詢問單位職稱，他們神回「未來副局長」，讓康裕成覺得又好氣又好笑。（摘自康裕成臉書）

2023高雄端午愛河龍舟嘉年華完美落幕，史上首次「府會龍舟大對決」成功掀起話題，賽前雙方就不斷隔空放話，比賽結束後，話題持續延燒，高市議長康裕成在臉書上發文指稱「市府首長隊」竟派4名消防猛男當槍手，賽前詢問單位職稱，他們神回「未來副局長」，讓康裕成覺得又好氣又好笑。

「府會龍舟賽」是今年高雄愛河龍舟嘉年華的一大亮點，因為這是有史以來首度議會、市府各自組團參賽，開賽前雙方人馬相互嗆聲，展現氣勢。高雄市長陳其邁賽前胸有成竹表示，歡迎大家到愛河或到他的臉書直播觀賞市府隊如何痛宰議會隊。議會隊則是不甘示弱喊出「陳其邁，放馬過來！」

經過一番激鬥，府會龍舟賽最終由陳其邁率領的市府首長隊奪勝，但康裕成25日在臉書上為議會隊打抱不平。「沒有武德啦！」康裕成指出，說好是「市府首長隊」與高雄市議會的對決，結果市府隊竟然有4名藏鏡人，且根據情資顯示，他們都是消防猛男。昨天當場詢問猛男本人，是什麼單位職稱？猛男竟神回「未來的副局長」，真是又好氣又好笑。

此次擔綱議會龍舟隊鼓手的副議長曾俊傑也在康裕成發文底下逗趣留言表示，這次府會龍舟賽就是輸在這4個傭兵，1個贏2.5秒，4個就剛好贏10秒，請市府隊說清楚、講明白，但若市府隊請4位猛男來跳舞，達到行銷高雄的目的，議會隊願意原諒他們。

康裕成在龍舟賽後表示，高雄市議會與市政府互嗆是為了行銷高雄，划龍舟是在比團隊的團結，槳要一致，動作能整齊畫一是關鍵，然後技巧也相當重要，議會雖然沒贏，但是在過程中賺到同事的感情、賺到有機會運動、賺到團結的經驗，明年還要再與市府PK。