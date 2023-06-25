安南區鹽水溪25日上午發現浮屍，警消人員出動打撈。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

台南市安南區鹽水溪流域沙洲25日上午8時44分遭人發現1具浮屍，死者身上帶有1本存摺，警方根據存摺的鍾姓所有人，找家屬確認身分，因屍體腫脹，初步研判已落水超過1天。

安南區鹽水溪流域沙洲平時有民眾釣魚，25日上午8時許，1名在附近釣魚的外籍移工赫然發現溪邊沙洲的紅樹林旁，竟卡著1具屍體，驚嚇報案。

警消人員派出和緯與土城消防分隊，出動救生艇進入紅樹林，半小時後將男性浮屍打撈起，載到觀海橋旁上岸，由警方接手調查。

鑑識人員發現死者身體腫脹，研判至少落水超過1天，正設法找落水點尋覓蛛絲馬跡。浮屍身上帶著1本存摺，警方根據存摺上的63歲鍾姓男子資料，找家屬前來確認身分。並報請檢方相驗釐清死因。

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