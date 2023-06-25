台南市安南區鹽水溪流域沙洲25日上午8時44分遭人發現1具浮屍，死者身上帶有1本存摺，警方根據存摺的鍾姓所有人，找家屬確認身分，因屍體腫脹，初步研判已落水超過1天。
安南區鹽水溪流域沙洲平時有民眾釣魚，25日上午8時許，1名在附近釣魚的外籍移工赫然發現溪邊沙洲的紅樹林旁，竟卡著1具屍體，驚嚇報案。
警消人員派出和緯與土城消防分隊，出動救生艇進入紅樹林，半小時後將男性浮屍打撈起，載到觀海橋旁上岸，由警方接手調查。
鑑識人員發現死者身體腫脹，研判至少落水超過1天，正設法找落水點尋覓蛛絲馬跡。浮屍身上帶著1本存摺，警方根據存摺上的63歲鍾姓男子資料，找家屬前來確認身分。並報請檢方相驗釐清死因。
★中時新聞網關心您：再給自己一次機會
◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995
◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925
張老師專線：1980
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。