安倍2022年7月8日在奈良市為自民黨參議員候選人佐藤啓站台輔選時，遭犯嫌山上徹也持改造槍枝槍殺身亡，震驚日本及國際社會。

日本讀賣新聞今天報導，推動設置安倍紀念碑的團體是「奈良感謝與繼承安倍晉三前首相之會」（日文漢字為安倍晉三元內閣總理大臣感謝與繼承之會奈良），由奈良縣選出的自民黨國會議員及縣議員等人組成。

這個團體的會長由參議員佐藤啓擔任，安倍是在為佐藤啓輔選時遭槍擊；安倍遺孀安倍昭惠擔任團體的特別顧問。

基於安全考量，有關紀念碑設置地點，將在僅由相關人士負責的揭幕儀式結束後再對外公布。

原本有不少民眾要求在奈良市內設置安倍紀念碑，讓市府一度檢討設立「追悼場所」，但最後因部分市民持不同意見胎死腹中。

另外，自民黨奈良縣黨部表示，「奈良感謝與繼承安倍晉三前首相之會」7月8日將在槍擊現場近鐵大和西大寺站附近設置獻花台，目前正協調確切地點及開放獻花時間。（譯者：黃名璽/核稿：劉文瑜）1120625