近期「#Metoo」風波持續在演藝圈延燒，包括許傑輝、宥勝、黃子佼、炎亞綸與NONO形象一夕崩壞；日前資深媒體人許聖梅與一名私家偵探，再爆某位大咖戲劇男星出軌同劇女演員，且遭正宮抓姦在床，對此，他們也提供該名男星身分相關的五大線索，引起熱議。

許聖梅昨（24）日在網路節目《危機女王》中，訪問私家偵探Marco，過程中Marco爆料曾收一名男星的正宮委託跟蹤，起初正宮向他提供的是丈夫的本名，加上自己對演藝圈不是非常熟悉，因此起初不知跟蹤對象是藝人，直到他到片場看到對方站在劇組鎂光燈下才得知，對方是該劇的演員之一。

隨後，Marco透露，當初發現該男星偷吃同劇組女演員後，正宮還當場抓姦，目睹小三正在洗澡，該男星則一絲不掛，不過該男星第一時間並不是去安慰正宮，而是暴怒聯絡經紀人要求報警，更直嗆「你們都不要走，等警察來！」至於小三女演員只是在一旁默默掉淚，讓正宮相當無奈。

據悉，該男星聲稱是和老婆性生活不協調才會出軌，接著，經紀人帶律師趕到後，該男星才願意與老婆坐下來對談，最後協調結果是男星答應支付300萬元和解金，不過該男星事後認為金額太高反悔，砍價到100萬元，讓許聖梅聽完十分傻眼。

然而，私家偵探Marco透露，該男星身分的5大線索，包括：電影演員、有演過連續3集的台灣電影、外出有保母車接送、妻子是圈外人，而小三是知名女明星，許聖梅補充，這是近幾年才發生的事件，引發外界關注。