在俄羅斯總統普丁當地時間24日發表講話，將瓦格納集團最近兩天的行動定性為「軍事叛亂」後，相關事態仍在快速演進。在反恐行動框架下，俄武裝力量正展開相關作戰行動。有關這場「叛亂」的原因、影響和走勢，也正受到國際輿論的持續高度關注。

瓦格納「軍事叛亂」造成哪些影響？上海國際問題研究院全球治理研究所副所長、研究員趙隆今天（25日）在《環球時報》撰文稱，需要看到，瓦格納集團與俄軍方積怨已久，不接受「強行收編」或許是引發總決裂的導火索。

評論稱，從法律上講，瓦格納集團作為「私人安保公司」的主要職能，是在戰區為俄政府人員和相關組織提供安保服務。近年來，無論在敘利亞還是非洲，瓦格納集團扮演的角色都非常突出，甚至超出傳統「安保」範疇。在烏克蘭戰場，瓦格納集團享有相對靈活的組織、調動和決策空間，在頓巴斯地區取得顯著戰果。但在圍繞巴赫穆特的鏖戰中，瓦格納領導人普里格津多次指責俄國防部人為製造「彈藥緊缺」。普里格津有關俄特別軍事行動沒能達到讓烏克蘭「去軍事化」的目標等尖銳指責以及前線攻防的膠著狀態，進一步加劇雙方矛盾的不可調和性。

俄國防部6月10日宣佈，為提高「志願部隊」在特別軍事行動區域的效能，要求所有「志願部隊」在7月1日前與國防部簽署合同，該決定被一些輿論渲染為「強行收編」瓦格納。普里格津可能正是因此才不惜將內部矛盾公開化，甚至鋌而走險選擇軍事對抗的手段。

評論稱，不可否認，這次「叛亂」和衝突可能對烏東戰局產生深遠影響。一方面，俄國內圍繞「叛亂」、「圍剿」的混亂輿情衝擊，可能影響俄軍前線作戰士氣。在普丁對瓦格納行動「定性」之前，瓦格納集團稱其進駐頓河畔羅斯托夫、沃羅涅日等地幾乎沒有受到俄軍阻礙。但未來一段時間，俄國防部需在優先「攘外」還是「安內」的兩難中作出選擇。

評論稱，如何合理調配本就承受壓力的軍事資源，在維持前線防守強度的同時，為內部「平亂」提供充分支持，將是對俄軍指揮層的考驗。如果不能迅速「平亂」並恢復社會秩序，則可能影響俄民眾對軍隊指揮和戰鬥能力的信任，進一步阻礙其前線作戰部署。

評論稱，另一方面，烏克蘭方面不會輕易放棄時機。根據普里格津的表態，瓦格納武裝人員在控制頓河畔羅斯托夫市機場等軍事設施的同時，並未影響俄軍執行戰鬥任務的飛機起降。然而，由於此次事件對俄國內和外界造成的震撼性衝擊，烏軍可能充分利用「叛亂」對俄軍決策、指揮和行動能力造成的影響，積極推進全線「大反攻」，集中優勢兵力突破俄防線，爭取使俄陷入「腹背受敵」的不利境地。

此外，俄國防部也提出，烏克蘭方面正在集結部隊，試圖利用該機會發動反攻。同時，有關俄陷入「內亂」的輿論攻勢也將隨之加強，以此打擊俄士氣和社會凝聚力。俄遭遇瓦格納「叛亂」，還可能改變北約對烏克蘭「大反攻」的成效預期，增強其持續援烏並最終取勝的信心，使北約在定於7月舉行的維爾紐斯峰會上給予烏克蘭更為直接的安全保障。

評論稱，在充斥各類真假消息的碎片化信息時代，「叛亂」的走勢仍有待觀察，但如何防止「叛亂」演變為「戰亂」是俄羅斯的當務之急。普丁在電視講話中將瓦格納的行動比作「對前線士兵的背叛」和「對國家和人民的背刺」，一改此前以安撫為主的平衡策略。這也表明，起源於瓦格納與俄國防部之間的內部矛盾，隨著軍事因素的介入而升級發酵，的確可能給俄政治格局以及對烏特別軍事行動走向帶來較大影響，在一些人看來甚至可能成為決定烏克蘭危機終局的一個「灰犀牛事件」。

評論稱，從目前消息看，包括首都莫斯科在內的重點地區相對平靜，尚無觸發更大規模危機的跡象。俄聯邦政府和軍方已經採取果斷措施避免「平亂」進程拖沓，在整肅「叛亂」的同時回應各方關切，強化社會凝聚力和認同感。這顯然也是抑制危機負面效應的關鍵。

評論稱，瓦格納「軍事叛亂」也印證了一些人之前的看法。這類「私人安保公司」雖然具備較高的戰場感知和適應能力，但以退役軍人、囚犯等特殊群體為主體的結構，決定了對其重用依舊是一把「雙刃劍」。如果缺乏適當的法律約束和強制監管，放任此類組織「做大做強」，特別是忽視其與傳統軍隊組織形態的協調與配合，缺乏統一的功能規範和使命塑造，其行為很可能引發難以控制的內鬥，這也將是「叛亂」為各方帶來的啓示之一。