騎士從加油站出來逆向穿越路口，遭綠燈直行的機車撞上，直行騎士因雙手握著龍頭，身體飛離車身，轉一圈後落地，動作乍看以為在做「鞍馬體操」。（翻攝自YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」）

一場車禍激發體操潛能？一名騎士從加油站出來逆向穿越路口，遭綠燈直行的機車撞上，直行騎士因雙手握緊龍頭，身體飛離車身，轉一圈後落地，動作乍看像是「鞍馬體操」，網友笑說「轉體完再坐回坐墊繼續騎....絕對拿年度最佳影片」、「阿伯摔得真漂亮，迴旋踢+完美落地」。

YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」分享影片，新竹縣竹北市中華路一處路口一輛機車在綠燈時直行通過路口，左前方一間加油站突然衝出一輛機車，2輛機車因車速都不低，瞬間碰撞在一起，直行的藍衣騎士還當場展現一段「鞍馬體操」，下秒並直接起身，而另名騎士則側躺路中。

騎士從加油站出來逆向穿越路口，遭綠燈直行的機車撞上，直行騎士因雙手握著龍頭，身體飛離車身，轉一圈後落地，動作乍看以為在做「鞍馬體操」。（翻攝自YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」）

畫面中，黑衣服的騎士疑似加完油直接從出口逆向衝出，與綠燈直行藍衣騎士碰撞，藍衣男因手握龍頭，身體飛離座墊，看似像鞍馬體操動作，黑衣男則胸口趴向地面，原PO曝光影片指出，「想不到吧，就這麼剛剛好，藍衣騎士也真是夠倒楣的」，影片短短一天有7.5萬次觀看。

其他網友留言「藍衣騎士轉體完再坐回坐墊繼續騎....絕對拿年度最佳影片」、「完全把藍衣騎士鞍馬潛能激發出來」、「阿伯摔得真漂亮，迴旋踢+完美落地」、「我以為在那一瞬間他打算在車坐墊上做一組湯瑪士迴旋」、「藍衣騎士那一個車身甩在翻覆很屌，果然相愛相殺的故事總是不讓人失望」、「藍衣大爺空中一個180迴旋還是不肯放開油門，人車一體情感深厚」。