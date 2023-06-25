「紐約時報」報導，包括加拿大運輸安全委員會調查人員及加國警方在內的十多人隊伍登上這艘母船好幾小時，他們帶著裝有設備的大型塑膠箱，盼找出能解釋「泰坦」（Titan）潛水器出事的蛛絲馬跡。

法新社報導，載有5人的泰坦潛水器18日潛入深海探索知名沉船「鐵達尼號」時失聯，多國搜救隊展開大規模搜救，但後來美國海岸防衛隊證實潛水器在深海內爆，5人全數罹難。

加拿大運安會（TSB）主席佛克斯（Kathy Fox）說：「我們的任務是要查明發生何事及為何發生，找出需要改進之處，減少未來此類事件或風險再度發生。」

對事故的完整調查，可能需要18個月到2年時間。

加拿大運安會調查人員今天登上懸掛加拿大國旗的潛水器母船「極地王子號」（Polar Prince）。這艘母船上週末從聖約翰港（St.John）起航，將泰坦潛水器帶到北大西洋的潛航下水點。

加國運安會負責調查航空、鐵路、海上和管線事故，以提高運輸安全，但不負責歸咎過失或釐清民、刑事責任。

美國海岸防衛隊22日表示，泰坦潛水器發生「災難性內爆」，船上5人全部罹難。在距離鐵達尼號船頭約500公尺處的海底發現潛水器散落殘骸。

與此同時，加拿大皇家騎警（RCMP）則調查導致泰坦潛水器人員死亡的一連串事件中，有無觸犯刑法情事。

當地警長奧斯蒙（Kent Osmond）表示，調查人員的工作是要確定「皇家騎警有無必要進行全面徹查」。

他說：「皇家騎警會審度情事，在有違反聯邦或省級刑事法律時才會進行調查。」 （譯者：紀錦玲/核稿：陳亦偉）1120625