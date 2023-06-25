我國駐泰代表莊碩漢上任未滿1年，即因涉入性騷擾案件主動請辭，加上先前駐菲律賓大使徐佩勇涉性騷擾案，這是台灣1個月內第2位外交系統的代表中箭落馬。對此，民進黨立委許智傑25日指出，駐外單位接連傳出性騷疑雲，他強烈要求外交部全面徹查，並且安排外館性平課程，否則可能傷及台灣國際形象。

莊碩漢原先以個人因素為由請辭，外傳莊是因涉及與女秘書的性騷擾醜聞，才主動請辭，外交部證實，日前接獲駐泰國代表處疑似發生性騷擾事件通報，立即主動展開調查，並經初步查證屬實後，基於「零容忍」的最高標準，即在第一時間要求莊大使辭職。

對此，許智傑受訪表示，駐外單位接連傳出性騷疑雲，他強烈要求外交部全面徹查，並且安排外館性平課程，否則可能傷及台灣國際形象。

他指出，泰國是東南亞重要大國，與台灣貿易互動頻繁，長年來卻一直有刁難政界簽證的問題，期待未來駐泰代表可以加強與泰國官方互動，建立更緊密的交流，也讓南向政策開出更多新果實。