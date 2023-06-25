加油要快！台灣中油宣布公司自明（26）日凌晨零時起汽油調漲0.4元，調升後92無鉛汽油每公升達28.9元、95無鉛汽油30.4元、98無鉛汽油32.4元，不過柴油則調降0.3元，調整後，超級柴油每公升26.9元。

台灣中油表示，受石油輸出國組織及夥伴國（OPEC＋）協議減產影響，導致國際油價上漲。油價公式主要參考的國際指標油價7D3B周均價上漲2.22美元，新台幣兌美元匯率貶值0.145元，國內油價依公式計算漲幅為2.80％。

按浮動油價機制調整原則，汽、柴油原應每公升各調漲0.6元，惟本周部分亞幣貶值相對較重，換算亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)柴油稅前最低價較前週低，為維持價格低於前述國家，國內柴油可調零售價亦低於前周，吸收0.7元，吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25％調幅後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收0.2元。雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收0.2元及0.9元，國內汽油實際每公升調漲0.4元、柴油調降0.3元。