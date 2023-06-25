爭取青年選票 賴清德走訪大稻埕 與青年創業者對談

爭取青年選票，民進黨總統候選人暨副總統賴清德今天中午在官方 YouTube 頻道發布「賴桑去叨位」第三集《大稻埕一日散策》。賴競辦發言人郭雅慧表示，賴清德藉由專業地方人士導覽，介紹商圈發展，於商圈餐廳用餐與年輕創業者對談，且親自參與傳統與創新的設計，展現出對於傳統文化、青創產業的重視。

影片中，賴清德至大稻埕參訪霞海城隍廟，一起和地方文史導覽工作者「島內散步」執行長邱翊拜訪迪化街在地店家，接著前往國慶禮賓服設計師、「JUST IN XX 事事設計」創辦人周裕穎的工作室，一探城隍爺新神衣的背後故事。隨後前往「鯉魚 The Crap」與創辦人李敏琪，及年輕創業者用餐對談，探討大稻埕產業發展與地方創生。

島內散步執行長邱翊出身大稻埕，為專業的徒步導覽。他向賴清德介紹，迪化街的精華區域，諸如中藥行、南北貨及老茶行都集中於此，賴清德則邊聽解說邊沿途向周邊店家問好，現場民眾反應也相當熱烈、氣氛歡樂。

隨後，賴清德前往探訪知名設計師周裕穎的JUST IN XX工作室，今年3月賴清德出席台北時裝周的服裝，就是出自周裕穎之手，被問到效果是否很好時，賴清德笑說：「還不錯，那天我是所有政治人物的焦點」。

周裕穎特別向賴清德介紹東京奧運的選手進場服，除了搭配「台灣隊 Team Taiwan」概念使用MIT布料外，服裝也融合諸多台灣文化象徵，包含象徵亞洲第一個通過婚姻平權的彩虹鈕扣、金色銀色的玉山圖騰等。周裕穎也表示鈕扣做工相當精細，平均一顆鈕扣要花120天的時間才能製成，賴清德則稱讚，一件衣服融合台灣手藝、設計與文化，難怪選手能取得如此佳績。

提到受中華文化總會邀約，為城隍爺生日製作新神衣的任務，周裕穎則說這是一段姻緣與紅線的故事，城隍爺守護大稻埕產業，也守護他與妻子的愛情，因此他使用紅線，將許多有意義的地方，包含城隍爺渡台歷史、雞母穴典故等，皆縫製於神衣當中。

此外，周裕穎當場特別邀請賴清德為神衣縫上一針，賴清德則謹慎下針，並細心向設計師確認位置是否正確。而對能參與充滿傳統與創意的文化盛事，賴清德也頻頻說到：「非常榮幸」。

賴清德隨後前往「鯉魚 The Crap」，席間創辦人李敏琪拿出第一代店家照片向賴清德介紹，從阿公阿嬤那代就在經營南北貨，李敏琪也說，她不斷思考如何將南北貨，做一個體驗式的延伸，因此發想將南北貨入菜，一改如烏魚子料理是昂貴傳統年菜的印象，讓辦桌料理也能在家幸福入口。

賴清德說，這一趟走訪大稻埕，看見豐富的文化歷史，此地更是跨世紀的創業據點。而在新舊融合與世代合作之下，更產生新產業模式，讓大稻埕擁有新面貌，並持續繁榮熱鬧。

郭雅慧表示，賴清德藉由專業地方人士導覽，介紹商圈發展，於商圈餐廳用餐與年輕創業者對談，且親自參與傳統與創新的設計，能更加瞭解設計、文創與地方創生，也展現出對於傳統文化、青創產業的重視。