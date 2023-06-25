偉訓主要產品為機殼、電源供應器，現有產品包括：工業電腦機殼、電腦機殼、PC電源供應器，電競市場持續回穩，且Nvidia 40系列顯卡相繼登場帶動ATX 3.0電源需求，讓偉訓上半年業績表現亮眼，5月合併營收7.54億元，月增4.4%、年增40.6%，不僅是今年表現最佳，更創下兩年來單月新高，累計前5月合併營收33.48億元，年增25.54%，目前電競電源能見度已達第4季，偉訓有信心下半年電源業務表現將優於上半年。

再者，偉訓為北美第一大客戶所開發之專利電源計畫也預計於明年上市，可望為營運增添動能。

在機殼業務方面，在ChatGPT等AI相關應用加持下，AI產業前景可期並為AI伺服器帶來強勁需求，對伺服器機殼的需求也是水漲船高，偉訓預期此波趨勢下，下半年伺服器機殼訂單需求將顯著增加；而自有品牌COUGAR於COMPUTEX推出之新品受到許多國外客戶喜愛，預計將於7月量產出貨，將有助於帶動第3季訂單成長。

此外，偉訓持股6成的子公司力韡也積極拓展醫療床市場，憑藉擁有中國NMPA生產與銷售許可證優勢，配合其OEM/ODM代工的大客戶，已著手進行醫療床國產化的開發及驗證，其中包含普通病房的電動床、ICU使用的磅秤床及生產用的產床，集團多角化經營布局下，樂觀看待下半年營運表現。