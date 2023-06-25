瑪莎自爆將擔任「From HUSH」演唱會貝斯手。默聲音樂提供

HUSH即將在6月28日於台北legacy舉辦「From HUSH」演唱會。默聲音樂提供

五月天近來正在大陸杭州、武漢巡演，瑪莎心繫子弟兵HUSH，自行在社群宣布將擔任HUSH演唱會的貝斯手，難得的同台演出，讓歌迷相當期待。除了瑪莎擔任貝斯手外，也預告還有一位神秘嘉賓，可說是物超所值的一場演唱會。

之前HUSH的演唱會，瑪莎都因為有五月天演唱會演出工作，無法到場聆聽，這回HUSH在週三開唱，終於未與工作撞期，他主動報名擔任貝斯手，他報名完卻自嘲：「這次又看不到他的演出了….，因為這次我會在台上……，彈一整場…… bass。」

瑪莎近來在台北的時間就跟著HUSH練團，不過他工作滿檔分身乏術，進度落後，他說：「上一次練團的時候，因為有部分還沒有練起來，當下覺得很像在玩難度有點高的太鼓達人。」而五月天在杭州、武漢開唱時，瑪莎晚上回到飯店就在房裡練琴，雖然累但他練得開心又過癮，他苦笑說：「之前製作的時候，他覺得整張專輯的Bass都好好聽喔！但沒想到最後竟然是整到他自己。」期待和不同團員演出，迸出新火花。