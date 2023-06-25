知名英國男星朱利安山德斯（Julian Sands）1月13日在加州登山時失聯，救難人員接獲家人報案後展開搜索，一度因天候不佳暫停搜索，相隔5個月，有登山者在朱利安山德斯發生事故的區域發現一具遺體，引發外界關注，警方表示目前已進行驗屍程序，預計下周就能完成身分鑑定。

在朱利安山德斯失蹤後，超過80名搜救志願者、副警長和工作人員參與了搜救行動，還出動2架直升機和無人機，5個月來共執行了8次行動，被猜測他可能是遇上雪崩失聯，搜救部隊在一份聲明中表示：「儘管最近天氣變暖，但由於極端的高山條件，部分山區仍然無法進入。」、「多個地區包括陡峭的地形和峽谷，其中仍有 10 多英尺厚的冰雪。」

據悉，1月13日晚間19時30分左右家人通報失蹤，他最後一次和家人聯繫是在洛杉磯北部聖蓋博山（San Gabriel Mountains）的鮑爾迪山區（Baldy Bowl），根據手機信號顯示，山德斯15日仍有持續移動，警方也在失蹤地附近找到他的車，而家屬於1月21日發表聲明，哀痛表示：「我們繼續對朱利安懷有美好的回憶，他是一位出色的父親、丈夫、探險家、自然世界和藝術的愛好者，以及一位原創和合作的表演者。」

朱利安山德斯出生於英國，他因演出1985年電影《窗外有藍天》（A Room with a View）成名後，為展開好萊塢生涯而移居美國加州，近年他也曾出演2019年馬來西亞電影《夕霧花園》，也曾在《龍紋身的女孩》（The Girl with the Dragon Tattoo）中飾演年輕時的瑞典豪門家族企業家范耶爾（Henrik Vanger）。