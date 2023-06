知名英國男星朱利安山德斯(Julian Sands)1月13日在加州登山時失聯,救難人員接獲家人報案後展開搜索,一度因天候不佳暫停搜索,相隔5個月,有登山者在朱利安山德斯發生事故的區域發現一具遺體,引發外界關注,警方表示目前已進行驗屍程序,預計下周就能完成身分鑑定。

在朱利安山德斯失蹤後,超過80名搜救志願者、副警長和工作人員參與了搜救行動,還出動2架直升機和無人機,5個月來共執行了8次行動,被猜測他可能是遇上雪崩失聯,搜救部隊在一份聲明中表示:「儘管最近天氣變暖,但由於極端的高山條件,部分山區仍然無法進入。」、「多個地區包括陡峭的地形和峽谷,其中仍有 10 多英尺厚的冰雪。」

據悉,1月13日晚間19時30分左右家人通報失蹤,他最後一次和家人聯繫是在洛杉磯北部聖蓋博山(San Gabriel Mountains)的鮑爾迪山區(Baldy Bowl),根據手機信號顯示,山德斯15日仍有持續移動,警方也在失蹤地附近找到他的車,而家屬於1月21日發表聲明,哀痛表示:「我們繼續對朱利安懷有美好的回憶,他是一位出色的父親、丈夫、探險家、自然世界和藝術的愛好者,以及一位原創和合作的表演者。」

朱利安山德斯出生於英國,他因演出1985年電影《窗外有藍天》(A Room with a View)成名後,為展開好萊塢生涯而移居美國加州,近年他也曾出演2019年馬來西亞電影《夕霧花園》,也曾在《龍紋身的女孩》(The Girl with the Dragon Tattoo)中飾演年輕時的瑞典豪門家族企業家范耶爾(Henrik Vanger)。