為推動「重要棲地生態服務給付」計畫，新北市農業局6月26日將在瑞芳地區農會雙溪辦事處、金山地區農會辦理2場生態服務給付申請說明會，只要是市三芝區、石門區、金山區、貢寮區、雙溪區、萬里區的水梯田，以及金山區、貢寮區的水田，每公頃最高可領7萬元生態薪水，給付項目含棲地維護、棲地營造及棲地成效等。

農業局指出，金山區是轄內重要的候鳥棲地，優良的生態環境提供冬候鳥駐足庇護的場域，有時可見西伯利亞小白鶴、東方白鶴等身影，使金山成為北部觀賞候鳥的重要據點，為了維護環境，不少農友都加入「重要棲地生態服務給付」計畫。

金山地區農友林紅甘表示，她們家世代務農，有感野生動物生活環境改變，選擇加入生態服務計畫，在從事農務之際，也能維護金山的優良生態，她用友善耕作的方式，維持健康的農田環境，打造候鳥喜愛的休憩場域，也透過食農和環境教育，與學校合作，讓在地學生參觀，了解自己的故鄉，後續順利請領到棲地營造活用類別給付。

農業局表示，新北市推動「農業健康市／式」政策，透過山海造林計畫陸海空植樹、友善、有機農業耕作及重要棲地生態服務給付等計畫，兼顧農業生產及生態維護，生態服務給付說明會將協助農友申辦，須攜帶身分證、印章、土地謄本或確認土地資格等文件，詳情可至農業局網站查詢相關資訊。