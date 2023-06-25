民進黨主席、2024總統參選人賴清德日前提出補助私校大學生學費政策，不只引起各界討論，也遭對手質疑是選前大灑幣，不過民進黨立委參選人許淑華自爆，小時候因為家中經濟不理想，她只能半工半讀，甚至還賣過雞排，因此力挺相關政策，讓年輕人不會礙於經濟因素，可以有更多選擇。

許淑華昨（24）日在臉書表示，國民黨2024總統參選人侯友宜、民眾黨2024總統參選人柯文哲的求學路相對順遂，學習過程都是地區一中、國立醫科及警察學校等明星學校，因此較難看到其他年輕人的困境，而她小時候就因為家中經濟無法支應到台北念書的學雜費及生活費，因此高中時只能留在基隆半工半讀。

許淑華透露，雖然之後家中經濟雖然有所好轉，但要支付私立大學的高學費與台北的生活，同樣讓家裡非常辛苦，她也因此持續半工半讀賺學費與房租，還曾在公館打工賣過雞排，也因為需要工讀的關係，無法參與社團及其他學校活動，讓她有些微的遺憾，「我相信也有許多年輕的學生應該都還過著這樣的生活，也只能羨慕同學有多采多姿的大學四年。」

「私校的學生即使畢業好幾年，仍然被學貸纏身！」許淑華說，因為她自己有這樣的人生經驗，在與家長、學生交流時就常常會聊到這塊，清楚知道許多私校的學生跟她當年一樣，為了學費與生活費辛苦打拚，因此她支持賴清德提出的政策，希望讓年輕人有更多的選擇，不會礙於經濟問題，導致他們的天分被限制住。