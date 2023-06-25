僱傭兵集團瓦格納在俄羅斯境內的倒戈行為，迅速引起烏克蘭方面的反應。烏克蘭總統澤倫斯基周六（24日）在社交媒體上說，「俄羅斯軍隊及其僱傭兵在烏克蘭待得越久，他們日後給自己帶來的混亂、痛苦和問題也將越多。」

對此，俄羅斯國防部同日表示，基輔政權利用瓦格納首領普里格津（Yevgeny Prigozhin）的挑釁，集中部隊在烏克蘭東部的巴赫姆特方向進攻，但「南方集團軍的士兵仍在用飛機和火砲打擊敵人」。

英國智庫「皇家國際事務研究所」（Chatham House）副研究員、前北約負責新興安全挑戰副助理秘書長謝伊（Jamie Shea）在接受《半島電視台》採訪時說，俄羅斯對瓦格納「叛變」的應對，將決定烏克蘭能否將此事變成「軍事優勢」。謝伊強調，俄羅斯在烏克蘭仍有約39萬部隊，這是龐大的部署。

《CNN》援引美國政府消息人士稱，美方正密切關注俄羅斯的情況。美國務院24日發文稱，美國務卿布林肯當天與烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）通話，討論俄羅斯局勢。布林肯重申，隨著局勢的發展，美國將與烏克蘭保持密切協調。

另外，美國國防部也於同日表示，美防長奧斯汀就俄羅斯局勢與加拿大、法國、德國、波蘭和英國的國防部長通話。隨著局勢的繼續發展，美國稱其將與盟國和合作夥伴保持密切協調。

歐洲方面，法國愛麗舍宮稱，法國總統馬克宏正密切關注俄羅斯局勢發展，法國仍「專注於支持烏克蘭」。據《路透》報導，就在幾天前，法方指控俄羅斯和瓦格納集團在非洲散布有關法國的虛假信息。

英國首相蘇納克敦促所有各方「負起責任，保護平民」。英國國防部稱，事件爆發的數小時後，俄羅斯安全部隊尤其是國民警衛隊的忠誠度將決定危機如何發展。