新竹縣竹北市24日發生瓦斯加壓站壓力異常造成嚴重氣爆意外，新竹市政府不敢大意，包括消防局、產發處立即清查全市供氣系統，經消防局與瓦斯公司確認，竹市部分並無相關問題，瓦斯供應正常。

產發處指出，竹北市的意外發生後，也立即聯繫竹瓦公司了解，竹瓦公司表示，新竹市及新竹縣竹北地區供氣系統分開，並不互相受影響，產發處也當下要求竹瓦公司進行檢視，經查，目前竹市供氣狀況及供氣設備皆正常無虞。

產發處表示，市府每年固定委外第三方專業技術團隊，定期進行竹市瓦斯儲槽、加壓站等瓦斯供氣設備檢查，倘發現異常立即要求改善，並要求事業單位針對供氣設備定期檢修保養及加強安全維護，以保障市民居家安全。

市府同時指出，竹市天然氣供應廠商除了瓦斯公司外，尚有台灣中油公司，除了例行性的巡檢，市府已要求各供氣單位於1周內完成各加壓站所有設備的專案巡檢，必要時預防性更換相關壓力設備，確保市民用氣安全，市府也將持續觀察、守護市民安全。