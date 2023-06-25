台北市第二選區立委選情激烈，國民黨參選人游淑慧近期更頻頻跟對手、民進黨議員王世堅隔空交火。而針對王世堅今（25）日接受前總統陳水扁專訪一事，游淑慧也批評王替貪腐背書，並質問他「情為何物、真心何在？」

游淑慧今在臉書發文質問王世堅，按照今早與陳水扁接觸時的觀察，他是否覺得陳還需要保外就醫？陳的腦袋有沒有退化？他的生活「會不會過太爽？」游淑慧也質疑，若是王世堅當立委，會不會提案修法或要求特赦陳水扁，並讓陳的兒子、因洗錢案入獄服刑的前高雄市議員陳致中未來又能繼續從政？

游淑慧嘲諷，王世堅日前與民眾黨議員林珍羽同台時提到聯合服務，但今天接受陳水扁訪問後，卻改口稱只是客套話的行為，是「昨晚山盟海誓，睡醒昨晚歹勢」。她也直言，選舉什麼票都要，但教壞大人小孩的事她不會做，例如去蹭貪腐的陳水扁，並且替他背書，「問世堅，情為何物、真心何在？」