台南本土登革熱確診病例至昨天累計42例，傳出仁德區有阿嬤級防疫志工挨家挨戶投藥、孳清，今早出現發燒、身體不適，經採血檢驗為陽性；由於持續新增病例且多集中仁德二空，台南登革熱防治中心指出，第一線防疫人員與志工不眠不休投入防疫，相當辛苦，仍是要呼籲家家戶戶落實孳清，避免疫情擴大。

台南登革熱迄無退燒跡象，每天都有零星病例傳出，前天甚至一口氣新增12例，目前42起確診病例，其中30例集中仁德區。除了針對確診病例居住地或活動地周遭50公尺範圍進行緊急戶內化學防治，擴大孳清，也將針對空屋空地將展開強力清消。

今天成功里傳出有一名年約70歲阿嬤志工早上發燒38度多，一早去採血檢驗為陽性確診。阿嬤說，她這幾天都在幫忙投藥，今天醒來覺得骨頭酸痛、發燒，沒想到居然確診。

不過，阿嬤本身也是當地里民，而成功里、仁和里都是高風險區，台南市登防中心呼籲，民眾必須做好自我防護，才能確保自己不被蚊子叮咬，尤其防疫當前，每位第一線人員都很重要。

由於每天都有新增病例，不天天都配合登防中心不斷動員志工重複貼通知單、協助噴藥、孳清，成功里長鄭晴而也呼籲，「民眾動手清理自己家園，有這麼難嗎？」

登防中心也重申，落實孳清是登革熱防疫最重要一環，請民眾一定要配合雨後清除家中戶內外孳生源，別幫病媒蚊養小孩，即使是「0.5公分積水」也能成為孑孓溫床，一旦被查獲陽性孳生源，也會依《傳染病防治法》第25條逕行舉發，處以3000元以上、1萬5000元以下罰鍰，請民眾切勿心存僥倖以免受罰。

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