藝人馬力歐日前上《一袋女王》分享最容易焦慮的事，他表示本來跟老婆溝通依照目前收入跟家庭狀況，一家三口就好，但她仍只想要小孩，馬力歐只好跟老婆努力「做人」1年半，第2胎卻遲遲沒報到，讓他好焦慮，資深藝人雷洪當場傳授生子秘訣，直喊：「保證你生啦！」
馬力歐表示為了懷第2個胎，夫妻倆還去看婦產科，吃了排卵藥再按表操課，但還是沒消息，尤其是每次看到老婆的排卵試紙上顯示兩條線，表示晚上要做功課時，就會讓他壓力大到好緊張，變得小馬力歐也跟著緊張，加上4歲半的女兒就睡在夫妻倆人中間，更增添難度。所以每次一聽到老婆月經來報到，就讓他壓力越來越大。
看到馬力歐焦慮神情，擁有1妻5妾、育有7子1女的雷洪，他當場傳授生子秘訣，表示生子講求天時地利人和，尤其夫妻恩愛時間要挑在每個月5號凌晨12點開始，而且偶爾換個姿態，並有自信地說：「保證你生啦。」該集將於明（26日）晚間11點在衛視中文台播出。該集將於明（26日）晚間11點在衛視中文台播出。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。