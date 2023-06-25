馬力歐苦求第二胎沒結果，很焦慮。（衛視中文台提供）

藝人馬力歐日前上《一袋女王》分享最容易焦慮的事，他表示本來跟老婆溝通依照目前收入跟家庭狀況，一家三口就好，但她仍只想要小孩，馬力歐只好跟老婆努力「做人」1年半，第2胎卻遲遲沒報到，讓他好焦慮，資深藝人雷洪當場傳授生子秘訣，直喊：「保證你生啦！」

馬力歐表示為了懷第2個胎，夫妻倆還去看婦產科，吃了排卵藥再按表操課，但還是沒消息，尤其是每次看到老婆的排卵試紙上顯示兩條線，表示晚上要做功課時，就會讓他壓力大到好緊張，變得小馬力歐也跟著緊張，加上4歲半的女兒就睡在夫妻倆人中間，更增添難度。所以每次一聽到老婆月經來報到，就讓他壓力越來越大。

看到馬力歐焦慮神情，擁有1妻5妾、育有7子1女的雷洪，他當場傳授生子秘訣，表示生子講求天時地利人和，尤其夫妻恩愛時間要挑在每個月5號凌晨12點開始，而且偶爾換個姿態，並有自信地說：「保證你生啦。」該集將於明（26日）晚間11點在衛視中文台播出。該集將於明（26日）晚間11點在衛視中文台播出。