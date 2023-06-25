桃園市新屋區啟文段一處農地違建2千坪，被強拆後又重建，建管處火速將現場夷為平地，並將違建人依法送辦。（建築管理處提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市新屋區一處占地2千坪農地，遭舖水泥違建鐵皮倉庫，地政局2020年開罰6萬、建管處到場拆除。豈料近日又被檢舉「違建重生」，建管處火速將違建人依法送辦，現場夷為平地。建管處長邱英哲直言是「惡性循環」浪費公務資源，正研擬加重處罰計畫，預計7月出爐盼盡快上路，以更嚴厲手段嚇阻違建惡行。

據了解，該農地位於新屋啟文段，違建者將農地填土、鋪水泥至與道路同樣高，2020年施工期間被檢舉，地政局依違反區域計畫法開罰6萬元，豈料被罰後還繼續蓋鐵皮倉庫，2度被檢舉，建管處到場強拆，沒想到近日又3度被發現，被拆除的違建竟「又長出來了」。

邱英哲指出，該違建被強拆又重建，惡行重大，火速將其夷為平地、罰款地主，並將違建人依建築法移送法辦。這類農地大型違建，先填土破壞農地後，再搭建廠房牟利，被公部門強拆後又重建，實在是浪費公務資源又破壞環境。

「正研擬升級版違建拆除計畫！」邱英哲說，為避免類似違建三番兩次「長出來」，行政部門資源被消耗形成惡性循環，建管處應有強制作為，橫向聯繫相關單位，針對都市計畫內土地違建，研議加重處罰計畫，罰到改善為止，節省公家資源消耗，將以市內農地大型違建以執行計畫方式優先處理，預計7月初步計畫出爐，若順利盼於8月上路盡快執行，該罰就罰，以更嚴厲手段遏止。

近來行人地獄問題受重視，邱英哲表示，今年會著重人本環境課題，凡經確認嚴重影響行人安全的違建，無論新舊都將列為強制拆除標的，以桃園現況舉例，許多新建案興建中，若家戶外原本核准作行人通行的開放空間遭擋，只要接獲檢舉就會盡速前往處理，工地更要注意外圍行人通行安全，共同遏阻行人地獄。

此外，今年世界客家博覽會將於8至10月登場，主要展區位於青埔地區，邱英哲提到，建管處將加強管理展區範圍內主要人、車動線的違建廣告物，尤其是「房屋銷售廣告」，只要妨礙到行車視線或行人通行動線，儘管是以安全結構搭建，一旦發現將優先拆除。