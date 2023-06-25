婚姻生活需要夫妻雙方找到合適的相處模式，才能維繫長久的關係，《科技紫微網》運勢專欄指出，生肖兔與生肖羊、生肖豬與生肖牛、生肖虎與生肖馬、生肖鼠與生肖狗、生肖蛇與生肖雞的組合，在婚姻中容易因甜蜜消失而發生爭吵，導致最後關係逐漸疏遠。

▍生肖兔與生肖羊

這兩個生肖在感情中多缺乏行動力和主動性，雖然內心深處渴望浪漫、激情，但只要對方沒有主動表示，就不會貿然表達，導致最後只會各自把濃烈的感情壓抑在心中，使愛情因逐漸失望而熄滅。

▍生肖豬與生肖牛

生肖豬多浪漫情趣，願意為婚姻營造甜蜜氛圍，但他們需要得到另一半的肯定與鼓勵才能持續，若另一半是嚴謹務實的生肖牛，容易因此熱臉貼冷屁股，被對方一句無聊、幼稚把熱情澆熄，建議不管自身喜好如何，彼此都應該去尊重、欣賞，感情才能更和諧。

▍生肖虎與生肖馬

兩人一開始或許在濾鏡的加持下能相互吸引，愛得轟轟烈烈。但隨著時間流逝，熱情平淡下來，濾鏡也消失了，彼此都露出了最真實的面目，而屬虎和屬馬的人掌控慾都很強、對另一半要求也高，常會一言不合就吵起來，建議轉移目光，不要總是盯著對方的缺點，並找尋對方的優點，婚姻才能有更多樂趣。

▍生肖鼠與生肖狗

隨著時間的流逝，婚姻的新鮮感消失後，真實的一面就會展現出來。如果兩人有足夠默契，即使交流不多，也能相敬如賓。若默契尚未建立起來之前，容易因此進入冷淡期，生活變得無趣，建議用心是保持愛情的最佳方法，時不時來點小情趣，就能讓雙方感情增溫不少。

▍生肖蛇與生肖雞

雙方的口才都非常好，生肖蛇容易疑神疑鬼；生肖雞則是雞蛋裡挑骨頭，少了愛情甜蜜的調和，只會撕掉和諧的面具，將家變成辯論的戰場，建議學會了解、珍惜，並且讓婚姻保有良好的溝通，生活才會更幸福美好。