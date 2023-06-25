中華電個人家庭分公司總經理蘇添財表示，中華電再度攜手公視並首度與瀚草文創合作，融合移工、醫療、犯罪等元素，共同打造具普世情感的社會寫實劇《化外之醫》。期盼這部跨國拍攝的高質感大戲，能夠為國內影視產業再創跨國合作的成功典範。中華電持續支持本土原創影視內容，助攻台劇觸角延伸至國際舞台，為MOD、Hami Video客戶帶來更多元豐富的優質內容。

中華電MOD、Hami Video作為國內代表性的影視娛樂平台，以支持本土影視產業發展為己任，長期積極投入多部原創電影及戲劇製作，助攻台灣影視軟實力更上層樓！繼投資刷新收視紀錄的公視時代生活劇《牛車來去》後，再次與公視合作結盟曾推出《模仿犯》、《茶金》等膾炙人口好戲的瀚草文創，三強攜手推出2024年旗艦影集《化外之醫》，結合金鐘、金馬製作團隊以及國際華麗卡司，以頂級規格打造質感大戲，為觀眾提供影視內容饗宴。