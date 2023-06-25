一名有三高問題的女子，近來出現心絞痛問題，醫師一查發現女子的低密度脂蛋白（LDL）高達156 mg/dL，女子就醫紀錄顯示，每天均可服用一顆可大降血脂的藥物，但女子坦言，這10多年來都沒服用此顆藥。醫師感嘆，血管壁就像LDL這一垃圾的掩埋場，當垃圾超過掩埋場的負荷時，人會出現心臟疾病，該女子如今除須裝支架外，恐還須開刀（如心臟血管繞道手術）。

新光醫院心臟內科醫師洪惠風在其臉書表示，血管壁就像是LDL的垃圾掩埋場，近年來心臟學有個很重要的觀念為「LDL負擔 (LDL burden LDL-年)」，也就是，如同垃圾掩埋場般，心血管有一定的容量限制，LDL如同垃圾、會堆積在血管壁這個垃圾掩埋場中。掩埋場一開始啟用時容量很大，當垃圾多到掩埋場容納不下時，掩埋場就會出問題。當LDL負擔超過7gm/dL這一數字時，心臟病就會發作。

他表示，LDL負擔是指人從出生至今的LDL加總數值，例如，一個人一生的LDL都是200mg/dL，那麼到35歲時，他的LDL負擔（LDL-年）＝200mg x 35=7000mg=7gm，也就是說35歲就有機會發病。

洪惠風以該女子為例，該女子長年有三高問題(高血壓、高血脂、高血糖)，LDL為156mg/dL，遠高於正常值上限的130mg/dl，醫師雖有開藥降血脂藥物他汀給女子吃，但女子並未服用，女子坦言，「醫師一直持續開這藥，這十幾年來我的LDL數值都一樣，醫師沒問為什麼，我也沒說。」

洪惠風感嘆，該病患的血管壁的LDL垃圾場因滿載、超過負荷，因此發病，但若自10多年前起，該病患就持續規則地吃藥把156的LDL降46%，依公式計算，該病患的血管壁還可以使用很多年而不發病，也就無需進行心導管、放支架、開刀（例如心臟血管繞道手術）等手術了。

他提醒，心肌梗塞就像土石流，只有控制三高、戒菸、運動等水土保持工作，才能治本並預防土石流。」控制血脂就是控制三高其中一項，遵循醫囑服用降血脂藥物，也是治本之道的重要工作。

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