新竹縣竹北市24日發生瓦斯氣爆，陳姓少年91％面積1、2度燒燙傷轉送林口長庚急救。院方表示，生命跡象穩定，但尚未脫離險境。主要是感染問題，未來1、2周將是關鍵時刻。
院方表示，全身燒燙傷91％死亡率高，目前少年插管中，雖仍生命跡象穩定，但是燒燙傷病人危機主要是燒傷後數天發生的細菌感染，主要是皮膚壞死，身體缺乏保護，細菌容易造成感染，導致敗血症等問題。
目前少年治療包含燒燙傷治療、一氧化碳中毒高壓氧等等，皆盡全力積極搶救中。院方提到，1、2周急性期若度過，後面才會比較穩定。
新竹縣竹北市24日發生瓦斯氣爆，陳姓少年91％面積1、2度燒燙傷轉送林口長庚急救。院方表示，生命跡象穩定，但尚未脫離險境。主要是感染問題，未來1、2周將是關鍵時刻。
院方表示，全身燒燙傷91％死亡率高，目前少年插管中，雖仍生命跡象穩定，但是燒燙傷病人危機主要是燒傷後數天發生的細菌感染，主要是皮膚壞死，身體缺乏保護，細菌容易造成感染，導致敗血症等問題。
目前少年治療包含燒燙傷治療、一氧化碳中毒高壓氧等等，皆盡全力積極搶救中。院方提到，1、2周急性期若度過，後面才會比較穩定。
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