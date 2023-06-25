蘆洲警方日前執行網路巡邏時，發現有娃娃機台主在社群平台發文，指出自己放在五股的娃娃機台遭到竊賊光顧，蘆洲警方隨即成立專案小組展開調查，發現竊賊不僅偷遍五股、淡水以及三芝的娃娃機台，更沿途竊取重機當成作案工具，最終在本月23日逮到嫌犯29歲胡姓男子，雖然他失口否認犯行，但由於涉嫌重大仍被依竊盜罪移送法辦。

據警方調查，胡男竊取車輛後皆會以物品遮擋車牌，企圖增加警方偵辦難度，專案小組過濾每支路口監視器辨識犯嫌身形、衣著顏色進行比對，發現該竊嫌在14日在五股區成泰路竊取一台重機後至周遭娃娃機竊取財物，棄置在股地區後15日又騎乘來的自行車前往登林路國道一號高架橋下竊取另一部重機逃逸，後續棄置在三芝後離開現場。

警方在五股、三芝等地找到失竊的重機後，立即將該機車進行採證比對，對照監視錄影器畫面後，發現胡男涉嫌重大，隨後將相關證據向新北地方法院聲請搜索票獲准，立即前往淡水區查緝胡男到案。

據了解，住在淡水的胡男是名工人，不過他同時也是名慣竊，曾多次偷竊娃娃機台以及機車，且他疑似對打檔車情有獨鍾，只會對這類型的車款下手；面對警方指控，胡男失口否認有下手行竊，聲稱自己在案發時現場，但最終仍被依竊盜罪移送新北地檢偵辦。