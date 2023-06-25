男子痛訴自己20歲的嫩妻與當地一名50歲的官員出軌，他原本在外地工作，某天年幼女兒突然對他說看到「有個爺爺跟媽媽親親」。（取自YouTube）

大陸唐山一名男子近日在網路上發布影片，痛訴自己20歲的嫩妻與當地一名50歲的官員出軌，他原本在外地工作，某天年幼女兒突然對他說看到「有個爺爺跟媽媽親親」，他向岳父母討公道還遭對方一頓暴打，岳父要他不能公開此事，而妻子更是態度囂張，偷偷把他的財產、車子拿走，讓他被淨身出戶。

大陸唐山一名婦人與一名50多歲的副主任發生婚外情，還不避諱在女兒面前親熱，後來女兒向父親告狀稱「有個爺爺跟媽媽親親」，該丈夫得知此事後，卻接連收到匿名威脅，車子甚至被妻子偷偷賣掉，該丈夫因此拍攝影片痛訴「你一個50多歲的老頭，跟我20多歲的媳婦開房」，影片中還曝光該小王競是當地黨組書記、局長，負責主持黨政全面工作。

據當地媒體報導，該名丈夫後來帶著母親到妻子娘家討公道，岳父母不但不支持他離婚，岳父還拿鎖頭敲他頭，命令他不能公開姦情，也用手勒住他的脖子，妻子在警局嗆他「胳膊擰不過大腿」暗示自己有靠山，他後來才明白小王官位很大，妻子後來還私下把資產轉移，把孩子接走，如今該丈夫身無分文被淨身出戶，無奈之下才選擇拍攝影片曝光內容。

該丈夫的痛訴影片在大陸瘋傳，網友紛紛痛批小王與妻子的惡行，但影片支後遲遲未更新，事件也未有下文結果，更引發其他人猜想丈夫是否發生意外，還是被拿錢封口，甚至有滅口傳言。