台北市議會民眾黨團日前舉辦前市長柯文哲任內的「北藝、悠遊卡、教育基金釋疑」記者會，副市長李四川下令官員不列席，惹怒民眾黨團，雙方互槓。市長蔣萬安25日與民眾黨主席柯文哲同台，兩人握手致意，蔣表示，就市政議題就事論事，碰到柯並沒有尷尬或不尷尬的問題。
蔣萬安、柯文哲今日同框出席光大寮聚保宮環島祈安遶境，柯文哲先到場，蔣萬安隨後現身，與柯文哲握手致意，但兩人並沒有再多接觸。
李四川日前才與民眾黨團開炮，蔣萬安今日則與柯文哲碰面，現場是否互動尷尬？蔣萬安說，現場很熱鬧，沒有機會和柯講到話，但有互相打招呼。並沒有尷尬或不尷尬，就市政議題就事論事。
他強調，市府同仁不能違反議會決議，不適合就尚在釐清的事件到記者會背書，相信李四川身為府會總聯絡人的判斷，和李一同做市府同仁的靠山，不管哪個億元對於市府施政有疑慮，只要是市府的責任，一定是盡力努力做到好。
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