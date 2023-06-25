皇家投手萊爾斯（Jordan Lyles）終於結束本季的悲情，幫助皇家9比4力擒光芒，但有點遲了，他已經創下大聯盟百年紀錄，他是史上首位開季連續15場登板都輸球的先發投手！其中11次敗戰是萊爾斯自己承擔（0勝11敗，自責分率6.72），但只要他先發皇家就一定輸。

大聯盟官網指出，從「活球年代」1920年至今（103年）還沒有投手像萊爾斯那樣倒楣。在那之前的「死球年代」是投手統治的低比分比賽，打者主要依靠技巧與戰術取分。活球年代之後大棒子興起，再怎麼倒楣的投手也有機會靠著隊友火力獲勝。萊爾斯則是兩度5局失1分都還贏不了，還有一次是完投9局失4分吞敗（皇家被完封）。

25日萊爾斯登板先發對戰光芒，6局失4分居然贏了，隊友奮勇幫他打回9分，將他從惡夢裡解救出來。萊爾斯說：「我的心態沒變，我是個非常樂觀的人，我總相信明天會更好。雖然是陳腔濫調，但我還是試圖讓自己變得更好。」

皇家原本就是擺爛中的球隊，戰績22勝55敗，全聯盟只有他們和運動家勝率低於3成，場均得分3.75也是只贏過運動家。光芒投手奇利諾斯（Yonny Chirinos）5.1局被打8分是他個人本季最多失分，讓萊爾斯拿到寶貴一勝。