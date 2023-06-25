雲品說明，日月潭雲品此次於大廳設置2處巨型生態缸裝置藝術、1樓打造多功能遊戲室，來自瑞士的頂級芳療品牌THE SPA By VALMONT進駐5樓首次設立直營據點、全新打造的托斯卡尼風格花園造型行政酒廊「雲水」則將於7月底全新面世。

雲品表示，日月潭雲品此次裝修以「自然對話」的設計理念傳遞永續，以「傾聽植物的聲音」重視物種保育，以「管家款待的行政酒廊」和「頂級湖景SPA芳療」傳達服務的細緻體驗，引領旅人進入飯店即能探索大自然的美好與專屬的夢幻品味。

雲品與辜嚴倬雲植物保種中心結合顧問團隊共同規畫，於大廳樓層打造2款巨型生態缸裝置藝術，其中「花染木」移植原生、瀕危的19種秋海棠物種，每周末安排「綠廊散策」專人解說與線上語音導覽，「石倚煙」藉由珍稀苔蘚的微渺之音，將於7月下旬正式揭露。

其次，雲品將5樓的經典湖景客房設計規畫出5間芳療室，由擁有百年歷史的歐洲皇室指定頂級護膚品牌THE SPA By Valmont首度進駐直營，提供3大主題、9種療程，結合高效極致的頂級沙龍級護膚產品與100％瑞士製造專業療程服務。

位於1樓的全新多功能遊戲室和健身房內，有多項休閒娛樂設備和手遊創作活動，可依照不同用途及功能調整，還規畫了大型疊疊樂、沙壺球桌等設施增加活動趣味性。同時，也規畫沙發閱覽休息區，提供完善休憩空間，每季規畫趣味DIY供房客體驗。

至於尚未完工的行政酒廊「雲水」，將採用全台唯一點餐式的位上服務，不但有令人驚艷的異國美食，更有全方位的細緻服務，將在7月底全新面世，為雲品住客帶來更優質、美好的旅遊體驗。