劉奕兒劇中泡溫泉放鬆，被闖入浴室的張立昂嚇到。（三立提供）

劉奕兒在三立、華視八點都會愛情劇《鬼之執行長》以花美男角色現身，劇中有場泡湯戲，她大露香肩，看起來雖是裸體泡湯，但防護措施做得很好，副導擔心她在水裡會透光，還穿無肩帶內衣、小可愛、小罩衫等，共有6層防護，即使站起來也不會擔心衣服吸水掉下來，她幽默說：「封的很好，喜馬拉雅山保護得很好。」

拍小露香肩的戲，即使被一群男性工作人員圍繞也不尷尬，提到裸露，劉奕兒反而想起大學在電視台實習，有次出外景，她與一位男生共用電腦，當時門沒關她敲了兩聲就要衝進去，結果對方正在洗澡，一打開門劉奕兒就看到對方裸體，羞得掉頭快跑，「沒注意細節，只感覺有肉色東西，怎麼常常是我讓別人受驚嚇。」

劉奕兒說和賴琳恩在溫泉飯店對戲很有意思，賴琳恩會在放飯四下無人時，用撒嬌的聲音叫一聲：「靜岑.（角色名）」將另房卡塞到她手中，色瞇瞇的笑說：「妳是唯一可以進我房間的人。」還故意跟張立昂說：「我們去『開房間了！』」