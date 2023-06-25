苗栗苑裡鎮苑坑里「東里家風」百年三合院後方山坡地公墓，今年4月發生火警，造成150坪樹林、2輛機車遭燒毀，經檢警追查發現是，犯下3起縱火案件的39歲陳姓男子，陳男每次犯後都重回現場，4月這次再次為現行犯落網，苗栗地檢署聲請預防性羈押獲准，近日依放火罪嫌將陳男起訴。

陳姓男子今年初在苑裡鎮犯下3起縱火案，先後引燃空地雜草、廢棄物等物品造成火災，被查獲後坦承犯行，但當時都非現行犯，只能函送法辦，沒想到事隔幾個月，陳男又再度縱火，今年4月9日他前往苑坑里公墓放火，消防人員花費1個多小時才撲滅。

也因陳男放火點多，縱火的陳男因為返回火場、行跡可疑，被當地里長發現報警，陳男到案竟因他喜歡犯後回到現場，並主動報案，讓他人稱讚他，這次行為讓人起疑，經警方調閱監視器，確定陳就是縱火之人。

檢方今年月初傳訊陳男，但他未到庭，4月多反而再犯，這次現行犯落網，苗栗地檢署認定他有再犯之虞聲押獲准，這幾天則依放火罪嫌將陳男起訴，地方期盼藉此能讓陳男得到教訓。