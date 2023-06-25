台中一名女子負氣離家一周，因家屬通報自殺緊急協尋 ，且「手機定位」出現在嘉義縣阿里山山區，警方展開擴大協尋，並找熟知山區地形的「山警」協助，半小時就找到失聯女子人車，所幸女子精神、身體狀況良好，已聯繫家屬將人帶回。

嘉義縣警察局竹崎分局樂野中和聯合所23日晚間8點接獲110勤指中心通報，指1名自殺通報緊急協尋女子，因家庭問題負氣離家，獨自開車離家已逾一周，家屬焦急萬分，因女子「手機定位」出現在阿里山，竹崎分局除調閱路口監視器、發動緊急協尋外，考量到山區幅員遼闊，又有許多蜿蜒小路，樂野聯合所立即連繫熟知路況、地形的在地「山警」加入協助搜尋。

經警、民兵分多路積極搜尋，半小時內在阿里山農會對面空地發現女子座車，確定女子平安無事，警方將人帶回經派出所，並連繫家屬到場，家屬才說，因女子已負氣離家超過一星期，家屬十分著急，感謝警方用心找到人。