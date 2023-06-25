端午連假天天飆破30度高溫，屏東基督教醫院急診室22至24日每天的看診人數也都飆破220人次，以流行性感冒、covid-19病毒感染、腹痛等3類病患最多，其中還有7例腦中風，屏基指出，這些症狀幾乎與高溫天氣有關係，呼籲民眾要多補充水分。

屏基表示，連假前3天每天急診人數飆破220人次，出乎意外的是有7例腦中風，幸經醫師緊急為缺血性腦中風患者進行取栓手術後，已成功取出阻塞腦血管的血塊，為此也提醒有心血管疾病患者，不要忽視高溫天氣，多補充水分，別讓血管卡住了。

醫務部主任陳志文指出，年長者的排汗功能、對溫度轉變的適應能力以及調節體內水分的機能，都不如年輕人迅速，尤其是有心臟病、高血壓、糖尿病等慢性疾病的民眾，更要加倍小心，隨時補充水分，不要等到口渴才喝水。

小兒科主治醫師卓德松則指出，呼吸道感染疾病並沒有因為天氣炎熱而減少，新冠肺炎病毒、A型流感病例反而都有增加，小朋友除了高燒、肌肉痠痛、倦怠外，許多患者同時出現噁心、嘔吐、腹瀉等腸胃道症狀。

卓德松提醒家長，如果發現孩子出現嗜睡、意識不清、活動力下降、手腳無力、抽搐、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆，應盡速就醫，同時外出仍要勤洗手、戴口罩，做好防疫措施。

至於如果出現脹氣、消化不良等腸胃不適，中醫科主任許家祥建議民眾，可以嘗試按壓或熱敷穴道舒緩症狀，例如便祕或拉肚子可以按壓足三里穴，也就是外膝眼下3寸（約4指距離），會有調節的作用。

而若腸胃脹氣則可以按壓手部虎口，許家祥說，大拇指與食指掌骨間靠近食指處的「合谷穴」能止痛，而肚臍旁2寸（約3指距離）的「天樞穴」，可以消脹氣，若受便祕困擾，可先按壓左邊再按右邊的天樞穴，促進腸胃蠕動，此外，內關穴、也就是手腕橫紋正中，約三手指寬處、兩條筋的中間，能治療噁心嘔吐，暈車時也可按壓。