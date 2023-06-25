法新社報導，米佐塔基斯這位55歲的哈佛大學畢業生在5月選舉時取得巨大勝利，但因距離組成一黨政府還差5個席次，米佐塔基斯選擇要求980萬希臘選民再次投票。

米佐塔基斯領導的保守派新民主黨（New Democracy）在5月投票拿下40.8%選票，比希臘前總理齊普拉斯（Alexis Tsipras）的「激進左派聯盟」（Syriza）還多出20多個百分點。

而根據新一輪大選的規定，贏得最多選票的政黨可多拿到50個席次，藉此確保內閣能順利產生。人們普遍預期新民主黨將勝選，單獨組閣。

米佐塔基斯面臨的最大危險是，由於預期結果已成定局，不投票率會更高。

米佐塔基斯敦促支持者踴躍投票，並警告說，如果他不能取得多數席次，可能就得舉行第3次投票。

他昨天在天空電視台（Skai TV）表示：「我希望我們不會在8月初再次見面。這不是玩笑話。」（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1120625