據日本《讀賣新聞》今天（6月25日）報導，多名日本政府相關人士透露，日本自衛隊已經開始利用美國太空探索技術公司的「星鏈」服務。陸媒環球網指責，讀賣為日本為使用該服務找到藉口——鑒於「中俄正在加強攻擊衛星的能力」。

報導稱，日本自衛隊今年3月開始利用「星鏈」服務，目前處於試驗階段，計畫將於明年正式開始全面運用。報導稱，「星鏈」由軌道高度在550公里左右的小型衛星鏈組成，在俄烏戰爭中，「星鏈」服務支撐了烏軍的網路通訊，為烏軍行動做出貢獻。

《讀賣新聞》稱，日本防衛省今年3月與提供「星鏈」服務的代理商簽約，開始實驗性使用該服務，審查在運用該服務時是否存在問題。報導稱，這是自衛隊首次使用民企的衛星網路。防衛省還計畫與其他提供類似服務的企業簽約以確認服務質量，最終判斷是否開始全面運用。

環球網指責，近年來美西方多次渲染所謂的「太空威脅」，美太空軍司令部司令2021年5月時就曾宣稱，中俄已研發足以癱瘓或摧毀美國衛星的武器，中國的外空能力對美構成緊迫威脅。中國國防部發言人譚克非當時回應，此類言論的一個突出特點，就是將觀點當作事實、把臆想當作結論。這既不能自圓其說，更難以取信於人。其真實目的，無非是先樹立「假想敵」，再自扮「受害者」，為擴充太空軍備、謀求絕對優勢製造藉口。

環球網稱，事實上，將外太空定性為「作戰疆域」的是美國，組建獨立太空部隊的是美國，頻繁組織外空作戰演習的還是美國。當前，外太空武器化、戰場化已成為國際社會迫在眉睫的威脅，美方對此難辭其咎。