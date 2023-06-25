洗完衣服後，洗衣機蓋子到底要不要關？有網友日前發現，一起住的室友不會關洗衣機蓋子，都打開放著，好奇不關蓋子的人很多嗎？吸引大批網友回應，不關蓋子是怕洗衣機發臭、發霉，連專業自助洗衣店都宣導，洗衣機門用完不要關，直呼「發霉超噁」。

原PO昨天在PTT發文，在台北與朋友合租一整層公寓，發現室友洗完衣服都不會關洗衣機的蓋子，好奇大家平時洗完衣服會不會把洗衣機蓋子關起來，「關，怕髒東西跑進去洗衣機；不關，怕會發霉發臭。」

貼文PO出掀起網友討論，大部分人都選擇把洗衣機蓋子打開放著，不會關，有苦主表示比起積灰塵，更害怕洗衣機裡面發霉，「以前關著後來發霉，只好找人來拆洗洗衣機，後來就不關了」、「不關，洗衣機洗程不只過一次水，灰塵在洗衣服的時候可以一起洗掉，但黴菌不行」、「常常洗灰塵才一點點，發霉發臭比較恐怖」。

還有網友指出，專業自助洗衣店也會宣導，洗衣機門用完不要關，就連知名清潔用品廠商「花王」也曾在推特發文，梅雨季很多人怕雨噴進洗衣機不敢打開蓋子，反而導致水氣無法蒸發、滋生細菌、異味，所以建議打開；不過還是有人堅持關起來，「我都關，陽台根本髒」、「洗完後打開蓋子晾24小時以上，然後蓋起」。「先不關，洗衣粉盒子也要拉出來，確定風乾了再關上」。