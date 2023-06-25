林更新、譚松韻首度合作一拍即合。（八大提供）

林更新飾演一位毒舌霸總。（八大提供）

林更新、譚松韻首次合作，聯手主演職場甜寵輕喜劇《請叫我總監》。林更新誇讚譚松韻工作非常認真，劇本上都會有多種顏色的筆記，引來譚松韻謙虛笑回：「我只是便利貼的顏色比較多！」

譚松韻透露和林更新熟得挺快的，覺得他是一位細心、懂得顧全大局的演員，她回憶「有一場戲我要抱著一大疊資料，導演一喊cut，他二話不說，就幫我把手裡的資料給了工作人員」，此舉瞬間感受到霸道總裁私下的體貼，譚松韻笑說：「私下我也叫他『陸老闆』！」

譚松韻在劇中飾演投資總裁林更新的秘書「寧檬」，擅長察顏觀色的她，工作認真，深獲老闆信賴，但因為想追求夢想成為投資人，不願繼續擔任秘書而和林更新發生不愉快，決定出走證明自己的能力。

譚松韻透露角色最吸引她的地方是非常聰明有韌性，「別看她像個小白兔，可是她內心很堅定，並且她有這個智商去完成她想要完成的東西。」直言角色面對戲裡脾氣暴躁的難搞老闆，都可以拿捏應對得很好，真是太可愛了。

譚松韻認為自己和「寧檬」最像的地方是都堅持追求夢想，性格上屬於比較堅強的類型；最不像的部分則是「寧檬」太聰明了。劇中，譚松韻夾在百般挑剔的毒舌老闆、表裡不一的同事扯後腿等職場難題中，她幽默自嘲：「我要是在她那樣的環境下，早就完蛋了！」

《請叫我總監》八大第1台26日起、每週一至五晚間十一點全台首播。