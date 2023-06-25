瓦格納傭兵團進逼莫斯科後24日突然撤退。

俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）23日突然殺回俄國領土，一步步進逼首都莫斯科，美國情報指出，瓦格納突然叛變，疑似是因為俄羅斯國防部月中下令，所有志願部隊必須與俄軍簽署合約，此舉顯然是要接管瓦格納。另外華府也相信，普丁至少在24小時前就知情瓦格納將叛變，但卻沒有因應行動，凸顯莫斯科高層缺乏協調，並且存在內鬥。

瓦格納首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）揮軍進逼莫斯科，最近甚至距離莫斯科僅200公里。《華盛頓郵報》（The Washington Post）24日引述多名美國官員報導，美國情報官員6月中就接獲普里格津計畫對俄羅斯國防單位展開武裝行動的情報，並且將情報彙報給白宮、五角大廈、國務院及國會等。

官員指出，過去兩周美方「高度關切」會發生什麼事，包括普丁是否仍能大權在握，以及動盪將如何影響俄羅斯核武庫。

瓦格納首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）曾多次拍片砲轟俄羅斯國防部不給彈藥，導致瓦格納傭兵傷亡慘重。（圖／美聯社）

儘管普里格津與俄國軍方鬧不合早已不是秘密，過去數月，普里格津也多次公開砲轟俄國軍方不給彈藥、武器，導致傭兵團傷亡慘重，不過官員透露，他突然揮軍攻回俄羅斯本土，關鍵在於俄羅斯國防部6月10日發布的命令，該命令要求所有志願部隊於7月1日前簽約，收歸俄軍管轄。

普里格津拒絕俄羅斯國防部要求志願部隊簽約的命令。

儘管這道命令並未直接提到瓦格納，但擺明了就是要接管普里格津手中的瓦格納，當時普里格津已表明不會簽約。

一名烏克蘭高官透露，自6月10日以來，烏國軍方就在密切關注普里格津的動向，而且愈來愈相信他會揮軍莫斯科。

瓦格納傭兵24日佔領位在俄羅斯南部大城頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don）的俄軍南部軍區總部。（圖／美聯社）

美國官員也透露，美國情報相信，俄羅斯總統普丁事先知曉普里格津在計畫著什麼，只是不確定他是何時知道的，官員強調「一定是24小時之前」。

目前尚不清楚為何普丁在事先知情的情況下，沒有採取行動阻撓瓦格納佔領南部城市及俄軍總部，官員們評論，普丁的不作為反映了俄國高層間缺乏協調，以及內部可能存在對立。

官員表示，情報分析師正在關注下一步進展，儘管普里格津撤退，但普丁肯定會被視為「衰弱」，俄羅斯菁英圈子會質疑他的領導力，質問他為何會讓這種事發生，為何沒有及早阻止。