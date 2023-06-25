民眾黨總統參選人柯文哲近日受訪時，怒嗆總統蔡英文「有本事把ECFA廢掉啊」，綠委洪申翰認為，柯會說這番話有2種可能，其中1種是為了得到北京支持。柯文哲今（25）日被問及此話題時諷刺道，要不要叫狗主人出來回應一下？而他口中的狗主人，指得就是民進黨總統參選人賴清德。

近來有媒體指出，柯文哲以前反對服貿，現在卻為了選總統變成支持服貿，他最近接受媒體人廖筱君專訪時，直言這是認知作戰，並強調自己是反對黑箱，並非反服貿，「民進黨我就直接講，王X蛋，每天做假新聞！」他更批評，蔡英文10年前反對ECFA，現在已當了總統7年多，有本事就應把ECFA廢掉。

而柯文哲這番關於ECFA的說法，洪申翰覺得只是閃避問題的滑坡話術，背後有2種可能，1個是為了爭取北京支持，另1個則是想要把藍營支持者的選票給挖來。

今日出席活動時，柯文哲被問到對於洪申翰言論的看法，他表示，「這就是問題！他們有側翼、有立委、有名嘴，我們都只有我柯文哲，所以他們都不用回答、每天都放狗咬人，要不要叫狗主人自己出來回應一下？」媒體好奇，柯口中的狗主人是否為賴清德，他直言，「對啊！」