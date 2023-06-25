曉劇場受到立陶宛克萊佩達國家劇院邀請，在The ATRIUM 國際劇場藝術節演出作品《潮來之音》，是首度踏上立陶宛克萊佩達的台灣現代劇團，票房在一週前即完售，演出謝幕也獲得全場觀眾好評，起立鼓掌長達150秒。

編導鍾伯淵表示，「我們透過《潮來之音》展現台灣的語言、文化與當代社會的現況，與全球議題呼應。希望我們可以再帶更多作品與立陶宛觀眾分享。」

《潮來之音》由鍾伯淵於2018年受國藝會海外藝遊支持，走訪日本恐山探詢「潮來巫女」，藉此連結台灣傳統信仰中靈媒（乩童、觀落陰、牽亡魂）的角色，以承載思念之情，為生者與亡者傳遞愛意，鍾伯淵也長期觀察台灣地方文化的身體形態，探訪地方廟宇，發現靈媒、乩童與日本潮來巫女文化有著相似的精神，並以此化作全新的表演形式。

駐立陶宛台灣代表處黃鈞耀大使表示，「很榮幸在立陶宛克萊佩達看到充滿台灣文化與語言的作品，表演藝術是能超過語言限制的，謝謝曉劇場帶來的演出，藉此讓兩國文化交流。如演出所談到，因為有你們（觀眾）的支持，我們不孤獨。」