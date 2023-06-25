一對各自有男女友、感情卻「友達以上戀人未滿」的男女老同學，男方遭女方指控兩度性侵，男方曾傳訊「妳濕了，應該不會被認為是性騷」，遭一審法官怒斥「非自願性生理反應」不該被歧視，判賠50萬元。高雄高分院認為，女子在對話紀錄處處流露對男方安撫、感情的需求，難以證明發生關係時違反自身意願，逆轉判男子免賠，可上訴。

男子與女友人2人是相識10餘年的老同學，是無話不談的知己。女子因男友多次偷吃，找男子吐苦水，男方以友人身分開導關心，2人便日久生情、進而私下交往，但地下情僅維持1個月，女子因心理不安提出分手，但男子疑似不同意，還多次脅迫女子替他口交。

2018年10月25日晚間，男子前往女子住處，當時女子心情不佳、要求男子給她擁抱慰藉，但男子竟趁機要求女子替他口交，強調「如果不從，則以後都不要見面了，妳也知道後果」。女子勉強同意後，男子竟獸慾大發、直接把女子壓制在床上，最後性侵得逞，女子事後身心嚴重受創。

2019年1月，男子為了化解2人嫌隙，邀約女子到家中商談。女子抵達後，男子竟稱「我都變硬了、想要吃掉妳」，在女子堅決反抗下，男子才罷手。

事後女子傳LINE訊息質問男子，男子還裝傻表示「是我強暴妳？」甚至還說「妳濕了，應該不認為是性騷擾」，女子一看大怒，向法院提告求償240萬。

一審法官認定男子遭控性侵，卻未有辯駁還隨即道歉，有違常情。翻閱雙方對話紀錄，對於男子稱女子濕了不算性騷，怒斥這是歧視女生「非自願性生理反應」，判賠50萬元。

案經上訴，高雄高分院法官發現，女子在被逼迫口交之後，仍多次單獨前往男子家中，男子事後並未承認自己有強暴行為，女子還對其說「我會需要你拍拍」。法官認為，女子在案發後，反倒要求男子多給些安撫及感情，也沒有其他證據證明男子違反女子意願，最後撤銷原判，改判男子免賠，可上訴。