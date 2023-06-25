侯友宜今天拜會彰化縣議會，立委謝衣鳳與彰化縣議長謝典林姊弟合體力挺。（孫英哲攝）

國民黨總統參選人侯友宜今天中午到彰化縣議會與國民黨籍議員及地方人士座談，侯友宜感謝在這個時刻同黨同志站出來力挺，他很感動，也很感謝彰化縣長王惠美出任彰縣競總主委一職；令人注目的是，彰化縣議會議長謝典林也和其胞姊立委謝衣鳳同框站台挺侯，謝典林說，他全力支持黨的候選人。

侯友宜今天中午到彰化縣議會參加地方座談會，他表示，很感謝在這個時刻大家站出來支持，他很感恩，會跟各界請益，凝聚力量，大家一起同步往前走，一起打贏選戰。

侯友宜也盛讚謝典林年輕有為、深耕多年，令他非常敬佩。侯強調，未來當總統一定會跟地方民代並肩作戰，對民進黨弊案問題、沒體恤基層聲音，一定會大幅改變；這次選戰會跟議長、議員及立委參選人大家一起打拼，未來中央地方攜手合作，讓彰化更好。

侯友宜表示，他是南部孩子，到北部打拚的過程中，認識很多彰化鄉親，永遠感念彰化鄉親給他的鼓勵跟支持，他出來參選只有一個目的，就是希望團結台澎金馬這片土地的人民，讓中華民國可以安定繁榮永續，「台灣不要對立跟衝突，需要認真做事的力量，人民要什麼，我們就為他們做什麼！」當選後一定為彰化跟各地爭取建設，並發揮辦案精神，揭發民進黨政府的種種弊端。

侯友宜說，民進黨近八年的執政，將台海推向兵凶戰危，不只讓人民擔憂，更是害怕，就連國際雜誌「經濟學人」都評價台灣是世界上最危險的地方。他昨天前往新竹時，有位父親握著他的手說，「我兒子的安全就交給你了，一定要把國家安全顧好」，他強調，會秉持從警以來用生命守護國家的信念，讓台灣的下一代不會失去生命，也不會失去現在的經濟，可以在這片土地安居樂業的生活。

謝典林表示，彰化縣會請彰化縣長王惠美扛下競總主委，他會聽她的指示來做安排，因為她在這30年競選「不敗女王」稱號不是叫假的，大家在她領導之下，希望下架民進黨，進行第四次政黨輪替。

謝典林感謝各位鄉親今天來到彰化縣議會支持侯友宜，他強調非常歡迎侯友宜的到來，下架民進黨是台灣現在的最大公約數，也是2024年總統和立委選舉的共識，更是勝利密碼，一定要凝聚共識、打贏這場選戰，「請大家團結支持國民黨提出的候選人！」

王惠美指出，彰化跟新北長期攜手合作，推動農業產銷、城市旅遊，兩地加起來五百多萬人口，超過台灣的五分之一，感謝這幾年侯友宜的幫忙，大力推廣彰化的農產品，彰化人有情有義，一定會團結支持侯友宜，尤其現在彰化有許多建設，包括二林精密機械產業園區計畫卡在中央好幾年，需要侯友宜當選總統後，到中央幫彰化解決問題。

立委謝衣鳳說，今天不僅縣長王惠美、議長謝典林、副議長跟所有議會同仁，團結力挺侯友宜，在地農會、漁會等地方重要幹部也都到場支持，展現國民黨團結的精神。民進黨執政以來，使兩岸處於高緊張的狀況，國民黨推出的總統候選人侯友宜，是最能夠讓兩岸和平穩定的候選人，並會以過去優秀的執政經驗，解決全台灣各地的問題，「我們一定要團結支持侯友宜，讓侯友宜來改變台灣！」