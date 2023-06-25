寶7是童顏巨乳典型美女。（JKF提供）

寶7白皙巨乳搭配高顏值逆天長腿，讓粉絲愛不釋手。（JKF提供）

人體教科書H奶美少女寶7擔任JKF 6月封面女郎，新生代竄起的寶7是童顏巨乳典型美女，除了當性感模特兒之外也是寵物美容師，2個截然不同的身份，寶7都十分成功，這次拍攝JKF火辣美容師系列，白皙巨乳搭配高顏值逆天長腿，果然讓粉絲愛不釋手。

寶7最感謝高中老師讓她有機會17歲就踏入外拍界，漸漸打開知名度，也逐漸愛上拍照帶來的成就感。因為身材太突出，有能力駕馭大尺度性感風格，她說要克服駕馭這類作品，除了對工作的專業，更需要調整心態，「我很愛自己的每一個部分，不管是臉蛋或身材，我覺得都可以大方分享，美好的事物就應該被看見，一點也不介意被粉絲意淫。」

寶7在模特兒界發光發亮，有感「模特兒」看似風光，卻有保存期限，於是她順利考取寵物美容證照並開了寵物美容店，在創業前期時常會碰上財務危機，因為實體店面成本較高，後來漸漸上軌道，在創業過程中和同好討論寵物大小事，感覺自己的工作很有價值也很有意義。

寶7常常會曬辣照和寵物狗Cooper同框，「讓狗狗躺在胸前撒嬌，就是我最開心的時刻了。很多人說錢買不到快樂，但我認為家裡有寵物就會帶來很多幸福感，在此呼籲以領養代替購買會更好。」

問及對另一半的擇偶條件？寶7說：「要對我好！加上自己有特殊技能，我可以用舌頭打結櫻桃梗喔！成為我的另一半一定會有很滿滿的幸福感。」