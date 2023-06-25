端午連假期間，東部離島湧現大量人潮，綠島湧入5000人次、蘭嶼2000人次登島旅遊，也讓平日人車稀疏的環島公路變得車水馬龍，不過民眾卻發現，不少人騎機車仍沒有戴上安全帽，台東縣警察局表示將加強取締。

綠島不僅是潛水的天堂，島上景色也是一絕，每年都吸引數以萬計的遊客前往朝聖，在島上最方便的交通工具就是機車，不過此次連假卻被發現，許多人便宜行事嫌麻煩，未依規定載上安全帽騎車滿街鑽，安全堪慮。

由於日前4月清明連假期間，綠島環島公路才發生機車死亡交通事故，其中1位騎士因未戴安全帽，頭部重創死亡。根據統計，綠島地區近3年平均每年發生68件車禍，造成1人死亡，受傷180人，每年夏季旅遊旺季發生頻率最高，其中以未戴安全帽為主因，台東縣警方表示，今年已取締93件未戴安全帽違規。

台東警分局長陳蔚文呼籲，綠島、蘭嶼地區已經進入旅遊熱季，島上旅遊又以機車為主要代步工具，未戴安全帽將導致重傷高風險，尤其離島醫療院所無法進行大型手術，後送回台過程難免延誤治療時機。

台東警分局除持續取締未戴安全帽違規外，也利用各類管道、時機加強向業者與遊客宣導騎乘機車應佩戴安全帽，遵守交通規則，尤其出遊路況不熟時，更應小心慢行維護自身行車安全。