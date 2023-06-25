37歲男星炎亞綸最近遭前男友耀樂指控，強迫發生關係及未經同意拍不雅片，雖炎亞綸已經否認，21日甚至直衝耀樂記者會向對方道歉，仍止無法滅火，對此，耀樂的媽媽已到警局提告，她表示，自已要的不是錢，而是要炎亞綸負起法律責任。

根據《鏡週刊》報導，耀樂媽媽已在端午連假期間到警局向炎亞綸提出，拍攝兒童及少年性影像罪、性侵16歲未成年者及恐嚇三項罪名，且堅持一罪一罰，也解釋之所以提告，是要炎亞綸負起法律責任，不是要錢，也強調對於炎亞綸所做的事她絕不會姑息；據悉，耀樂媽媽提告時，警方已告知台北士林地檢署已開始偵辦，而耀樂也到案配合調查。

她表示，看到兒子在鏡頭前訴說自己的遭遇時，心裡既擔心又傷心，因此在友人的介紹律師後，便決定捍衛兒子的清白及權利，而在提告後母子倆有彼此溝通，希望兒子可以好好照顧自己。

此外，她提到，兒子當年並未提及與炎亞綸交往的事情，只知道兒子那段時間情緒相當低落，還斷絕與外界的聯繫獨自療傷，直到透過兒子朋友的幫忙與兒子重新連繫上，之後性愛影片外流導致耀樂一度休學，是經過一段時間後，在媽媽的鼓勵下耀樂才回到校園。

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