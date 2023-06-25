鐵達尼號殘骸觀光潛水器「泰坦號」證實發生內爆，艙內5人全部罹難。一對美國父子透露，原本打算搭乘泰坦號，但臨時決定放棄座位，因此逃過死劫。

「泰坦號」於當地時間18日早上9時，在距離加拿大紐芬蘭海岸約644公里的北大西洋下潛，前往參觀海下4000公尺深度的鐵達尼號沉船。「泰坦號」於11時47分與水面工作人員最後一次通信，但在表定浮出水面的傍晚18時10分仍無音訊，當局才確定其完全失聯。幾天後，5名乘客被證實因潛水器「災難性的內爆」全數罹難。

據《CNN》報導 ，美國拉斯維加斯投資商布盧姆（Jay Bloom）和兒子肖恩（Sean）表示，他們擔心泰坦號下潛的能力，因此決定放棄座位。20歲的肖恩表示，他在看了泰坦號所屬公司「海洋之門」執行長拉許（Stockton Rush）的影片後，心中響起警訊。他說，「我看到很多危險信號。泰坦號只能坐5個人，我覺得它不能下潛到那麼深的海洋裡。」

肖恩提醒父親有關泰坦號的危險性，最終父子達成共識，取消了行程。2人的座位，最終讓給了48歲的英籍巴基斯坦裔富商達武德（Shahzada Dawood）與他19歲的兒子蘇里曼（Suleman Dawood）。

報導指出，看到泰坦號發生事故後，布盧姆心有餘悸表示，「當我看到那對父子時，我所看到的是我和我的兒子，罹難的原本可能是我們。」他也對罹難者深表遺憾。