知名狗仔葛斯齊這幾天官司纏身，接連被瘦子以及大、小S提告，葛斯齊還透過媒體向大、小S喊話：「我反而要謝謝她們！」洗刷他過去被指收大S錢當打手的傳聞，事隔一夜後，葛斯齊卻傳失蹤、找不到人，對此，AV導演圤智雨則透露他已經不在台灣。

「＃MeToo」事件延燒演藝圈，狗仔葛斯齊找來「S小姐」開直播爆料，遭瘦子發聲明回擊並強硬提告，葛斯齊接著指藥頭都認識大、小S，結果遭大、小S駁斥並提告，葛斯齊昨還透過媒體向大、小S喊話：「我反而要謝謝她們！」洗刷他過去被指收大S的錢當打手的傳聞。

事隔一夜後，葛斯齊卻傳失蹤、找不到人，對此，AV導演圤智雨今（25日）則在臉書發文：「葛斯齊失蹤？當各位記者想要挖更多的葛斯齊新聞時，是不是發現了他人呢？失蹤了嗎？答案是：他人現在在大陸，所以你們才找不到他」。

圤智雨透露，葛斯齊回來的時間，可能是1或3個月後，「因為我昨天才跟他通電話，等他回來我們要錄節目，一個全新的節目，一個台灣明星跟網紅會又愛又恨的節目」。

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